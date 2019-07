Corriere di Bologna – E’ l’ora di Denswil e Tomiyasu

Fioccano firme e ufficialità in casa Bologna. Nel pomeriggio di ieri, infatti, sono arrivate due conferme importanti: Rodrigo Palacio ha rinnovato per un anno, mentre il centrocampista Jerdy Schouten è a tutti gli effetti il nuovo acquisto del Bologna. Ora è quindi il turno di Denswil e Tomiyasu. Secondo “Il Corriere di Bologna”, è questione di ore.

Il difensore olandese dovrebbe firmare in giornata: i rossoblu hanno definito tutti gli accordi con il Bruges, e per il ragazzo è già pronto un contratto di 3 anni con opzione per il quarto. Le belle notizie però non finiscono qui. Manca infatti solo l’ufficialità anche per quanto riguarda il centrale giapponese, che invece è già stato a Bologna per visitare città e struttura. Piacevolmente colpito si è rivelato anche il sindaco della sua città natale Takashima, che spinge lo stesso ragazzo ad intraprendere questa nuova avventura. Mihajlovic si è ritrovato ieri a Casteldebole con la squadra, e aspetta i rinforzi.