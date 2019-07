Corriere di Bologna – Dijks: “A Bologna tutto fantastico”

Mitchell Dijks è senza dubbio una delle più belle sorprese della scorsa stagione del Bologna. Il terzino olandese è arrivato senza grandi aspettative, ma ci ha messo ben poco a far innamorare tutti di lui: corsa, fisico e piede sinistro sono il suo biglietto da visita. “L’inizio a Bologna non è stato facile. Spesso mi ritrovavo a piangere sul divano senza capirne il motivo. Adesso invece è tutto fantastico – spiega il difensore ai microfoni del quotidiano Algemeen Dagblad, che poi continua – Le persone mi trattano come un Dio, si fermano in strada per parlare con me. Questo è un sogno. Mi piace molto la Serie A: sto cercando anche di tenere allenato il mio fisico per poter competere al massimo livello”.

Il terzino olandese sta molto bene a Bologna, ma non chiude le porte ad un suo prossimo addio. Giorni fa infatti il ragazzo è stato cercato dal Milan, che avrebbe messo sul piatto 20 milioni di euro: offerta, senza pensarci due volte, che il Bologna ha subito rispedito al mittente. “Non so cosa stia succedendo. Un anno fa ero in tribuna all’Ajax ed oggi un grande club come il Milan offre 20 milioni per me. Vivo tutto con il sorriso. Qui sto molto bene, l’Italia mi piace: chissà che un giorno io non possa giocare proprio al Milan“.