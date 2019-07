CorBo – Un consiglio per Pulgar

La clausola rescissoria di Erick Pulgar fa gola a molti club, in particolare al Napoli e al Siviglia, e continuano a susseguirsi voci su un suo possibile trasferimento. La questione è stata affrontata anche dal commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda. Le parole dell’allenatore, sebbene non siano esplicitamente un invito a rimanere al Bologna, non possono che fare piacere a Mihajlovic e a chi spera nella permanenza di Pulgar, Rueda si è infatti così espresso: “Penso che debba valutare molto attentamente, perché quello che conta è soprattutto giocare”, successivamente il tecnico ha anche fatto notare come molti ragazzi della sua nazionale dopo un trasferimento sbagliato abbiano attraversato il momento peggiore della loro vita, infine ha concluso dicendo che i soldi passano in secondo piano rispetto alla frustrazione di non giocare.