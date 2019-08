Cor Sport – Sabatini si muove per Dominguez

Il Corriere dello Sport – Stadio nell’edizione odierna riporta che Sabatini è pronto a muoversi per Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield.

Nella partita di ieri, valida per la seconda giornata della Primera Divisiòn Argentina, disputata contro il Racing Avellaneda, il centrocampista hasegnato e convinto. Dominguez ha sbloccato il risultato portando in vantaggio i suoi al 34′ del primo tempo, ma il risultato finale è stato di 2-2. Con dieci milioni si coprirebbe la clausola rescissoria e il giocatore porterebbe una cifra tecnica non indifferente ai rossoblù.