Cor Sport – Il punto sul mercato

L’interesse del Bologna per Sanjin Prcic rischia di essere solo un fuoco di paglia, il centrocampista del Levante, lo scorso anno in prestito allo Strasburgo, sembra che non convincere pienamente l’area tecnica del Bologna. Un simile discorso accomuna il centrocampista bosniaco a Jorrit Hendrix del Psv, la trattativa si può dire definitivamente tramontata dopo l’ultimatum lanciato dagli agenti del giocatore la scorsa settimana; sulle qualità dell’olandese non ci sono grandi dubbi, ma la ragione della rinuncia del Bologna risiede piuttosto su una certa incompatibilità con il sistema di Mihajlovic.

In entrata attualmente il più accreditato è Nicolas Dominguez su cui si vocifera da diverse settimane, ma il suo arrivo è legato alla partenza di Donsah verso la Turchia perché in questo momento non ci sarebbe posto per un altro extracomunitario in rosa. La clausola di Dominguez ammonta a 10 milioni, l’ostacolo può risiedere nell’ingaggio poiché sull’argentino non c’è solo il Bologna. Lo riporta il Corriere dello Sport.