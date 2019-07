Cor Bo – Skov Olsen il nuovo Ramirez

Sta ultimando le visite mediche all’Isokinetic Andrea Skov Olsen, poi sarà ufficialità e primi allenamenti.

Il ragazzo danese è uno dei maggiori talenti europei della sua età e il Bologna ha bruciato una folta concorrenza, fatta di club italiani ma soprattutto di club esteri di primissima fascia. Per il Corriere di Bologna, il cambio di passo di Saputo è sancito proprio dall’arrivo di Skov Olsen: 6 milioni di euro per un 19enne significa investire sul futuro. Nelle pagine interne il quotidiano si chiede se il ragazzo non sia il nuovo Gaston Ramirez, ovvero un talento pagato bene pronto ad esplodere.