Cor Bo – Saputo vuole risolvere il caso Pulgar

Giorni caldi in casa Bologna sul fronte Erick Pulgar.

Il cileno, come riporta il Corriere di Bologna, è rientrato in città con due giorni di anticipo sulla tabella di marcia e riprenderà ad allenarsi a Bologna. Ma il club vuole provare a chiudere la telenovela, sul ragazzo c’è una clausola rescissoria e in Cile lui ha parlato di ‘voler fare un salto di qualità’. Il mercato in questa fase si è mosso timidamente e a Bologna nelle prossime ore arriverà anche Joey Saputo, il quale poi andrà in Germania ad assistere ad Augsburg-Bologna. Proprio il ritorno di Saputo potrebbe portare ad una svolta decisiva sul futuro di Pulgar, secondo il Cor Bo il presidente vuole chiudere il caso il prima possibile.