Cor Bo – Kouame costa troppo, risale Defrel

Anche per il Corriere di Bologna il primo nome di mercato per l’attacco del Bologna è Gregoire Defrel.

Le quotazioni del francese sono in risalita, semplicemente perché Kouame sarebbe risultato troppo costoso con il Genoa che non scende nella richiesta economica per il cartellino. Da qui la virata verso il francese della Roma che non sarà riscattato dalla Samp e non rimarrà in giallorosso. In entrata arriva invece Bani in difesa, ma il Bologna ha una schiera di riserve che saranno cedute. I nomi? Per il Corriere di Bologna sono Krejci, Nagy, Falcinelli, Helander e Paz.