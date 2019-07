Cor Bo – Il punto sul mercato

Erick Pulgar è rientrato a Bologna. Attualmente la situazione del centrocampista cileno è incerta: le sue dichiarazioni lasciano intuire la voglia di una nuova sfida e con l’agente c’è l’accordo di risolvere la questione in tempi relativamente brevi. Dalla permanenza o meno di Pulgar si orienteranno le prossime mosse sul mercato in entrata, almeno per quanto riguarda il centrocampo. Interessamenti per il cileno non mancano: Siviglia, Fiorentina, West Ham e Milan, proprio quest’ultimo club potrebbe dare un’accelerata se la trattativa tra Biglia e Genoa prendesse quota. Offerte per Pulgar però ancora non sono arrivate.

Chi invece potrebbe andare verso la permanenza è Kinglsey, il nigeriano ha ben figurato durante il ritiro e potrebbe essere confermato in rosa, potrebbe infatti essere utile nelle rotazioni. In entrata ci sono i soliti noti: Jorrit Hendrix del Psv e Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield, ma non si escludono sorprese. Lo riporta il Corriere di Bologna.