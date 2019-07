Con Skov Olsen attacco completo, ma…

Con l’arrivo di Skov Olsen, il Bologna potrebbe considerarsi al completo in attacco.

Il danese, mancino, predilige la fascia destra, quella occupata da Orsolini, ma è in grado di giocare anche a sinistra, dove ora staziona Sansone. Non solo, con il jolly Palacio il Bologna ha due alternative per le due fasce. Sulla trequarti c’è Soriano con Svanberg vice, mentre le prime punte sono Santander e Destro, con all’occorrenza Palacio adattato. Numericamente la rosa sarebbe completa in avanti, tuttavia resta da capire se ci sarà una cessione nel corso del mercato. Destro sarà valutato in ritiro, mentre su Santander c’è il corteggiamento dei cinesi: se uno dei due dovesse uscire, il club andrebbe poi a prelevare una punta dal mercato.

m.m.