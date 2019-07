Civolani: “I tifosi preparino i fazzoletti per la partenza di Santander”

“C’è movimento, arrivano giocatori e questo è un fatto positivo. Lasciamo stare i riscatti che erano d’obbligo, per esempio Orsolini. Abbiamo preso Bani, buon rincalzo, Schouten, che è costato anche poco ed è giovane, speriamo possa dare. Abbiamo preso Denswil e praticamente anche Tomiyasu. E pare che abbiamo preso uno che fa sempre gol: il danese Skov Olsen. La campagna in entrata non è chiusa. Sabatini è un uomo di mondo e mi sembra molto bravo, la sua strategia è molto chiara. Tutti vorrebbero prendere due top player e spendere 50 milioni, Sabatini prende 7 giocatori dalla media di 6-7 milioni, così hai più giocatori. Sabatini ha ragione quando dice che abbiamo una squadra di giovani e di prospettiva, ma il Bologna non può andare in Europa al momento, lo stesso Torino in Europa ci è andato per le disgrazie del Milan. Io firmo per un decimo-nono posto, però vicino all’Europa. Un Bologna ottavo a dieci punti dall’Europa non mi interessa”

