Civolani: “Fenucci deve difendere le scelte della dirigenza”

Bologna

“Si deve andare sul concreto, perché Fenucci è il re della chiacchiera. A oggi il Bologna ha acquistato soltanto un giocatore destinato a fare la riserva, ovvero Bani, che viene dal Chievo che lo scorso anno ha subito 75 gol. Sta per arrivare anche Denswil. Altri giocatori dovrebbero essere in arrivo. ‘ Sta per’ è in questo momento il verbo del Bologna, ma per ora la squadra è quella dell’anno scorso, senza Lyanco e con Palacio che viaggia verso i 38 anni. Ci sono molti giocatori che stanno arrivando e tanti giocatori in uscita, ma non sono particolarmente appetibili. Se Pulgar vuole fare i suoi interessi, allora stimoli qualcuno a pagare la sua clausola. La tifoseria è irriconoscibile rispetto a 30/40 anni fa, si prendevano a ombrellate giocatori che ti facevano vincere scudetti o arrivare nelle prime posizioni. Cose che non capisco, come non capisco avere tre punte che fanno 12 gol insieme. Fenucci deve difendere le scelte della dirigenza.”