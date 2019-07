Sabatini pensa a Valzania per sostituire Nagy o Donsah

Sistemata la difesa, Sabatini ora pensa a centrocampo e attacco. Nel reparto centrale del campo, sono però davvero tante le incognite. Dovesse partire Pulgar, allora il Bologna virerebbe tutto su Pedro Obiang o Nicolas Dominguez, rispettivamente di proprietà del West Ham e del Velez. Discorso diverso invece se dovessero andare in porto le cessioni di Nagy e Donsah. In particolare quest’ultimo potrebbe accettare la destinazione Wolfsburg oppure in Turchia, dove lo cerca il Fenerbahce.

Di conseguenza, ecco che Sabatini avrebbe messo gli occhi su Luca Valzania dell’Atalanta. Rientrato a Bergamo dopo gli ultimi 6 mesi al Frosinone, il classe 1996 lascerà probabilmente la Dea. Mezzala in grado di fare entrambe le fasi di gioco, il ragazzo potrebbe rientrare nella filosofia di calcio del tecnico Mihajlovic. Il suo valore di mercato attualmente è di circa 2 milioni di euro e il Bologna potrebbe pensarci seriamente.