CdB – Il punto sulle cessioni

Per un Bologna che arriva ce n’è uno che parte. Sono tanti gli esuberi, ma non per tutti è facile trovare una sistemazione. Il difensore argentino Paz è nella lista dei cedibili, ma a oggi ancora non sono arrivate offerte. La Serie B potrebbe essere nell’orizzonte di diversi partenti: Falcinelli e Falletti, ma su quest’ultimo ci sono anche interessamenti dall’Uruguay. Sempre la Serie B potrebbe essere nel futuro di Calabresi, ma la sua partenza non è così scontata, molto dipenderà dall’adattamento di Tomiyasu come terzino destro o l’eventuale arrivo di un nuovo giocatore in quel ruolo.

Su Krejci e Donsah continua il pressing dalla Turchia, ma i giocatori per ora rimangono a disposizione del Bologna e partiranno anche per la seconda fase del ritiro in Austria. Lo stesso campionato è stato rifiutato da Nagy, su cui si attende lo sblocco della trattativa con il Lecce. Lo riporta il Corriere di Bologna.