Cor Bo – Il punto sul mercato

La sensazione è che il Bologna abbia deciso: Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield è il principale obiettivo per il centrocampo. Sabatini sta lavorando per portarlo alla corte di Mihajlovic e potrebbe aiutare il fatto che l’agente dell’argentino sia lo stesso di due giocatori portati in Italia proprio dal Guru: Paredes e Lamela.

La trattativa non è semplice, ma nemmeno proibitiva. A Dominguez non dispiacerebbe un’altra stagione in Argentina e c’è da battere la concorrenza del Betis Siviglia, ma il Bologna si fa forte della conoscenza del mercato argentino di Sabatini. Si tratta l’argentino a prescindere da Pulgar, se il cileno dovesse partire il Bologna tornerebbe sul mercato. Al momento la squadra che potrebbe tentare l’affondo, se partisse qualcuno a centrocampo, è il Milan.

Capitolo esuberi: la rosa è troppo ampia e le casse vanno rimpinguate, per Donsah al Gaziantep si attende solo la conferma, Falcinelli piace al Verona e Calabresi al Lecce, mentre dalla serie B Entella e Livorno fanno sapere che vogliono Falletti. Più complicato trovare una sistemazione a Krejci, Paz e Nagy. Probabilmente qualcosa potrebbe smuoversi nel momento in cui mancherà poco alla fine del calciomercato. Lo riporta il Corriere di Bologna.