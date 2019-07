CdB – Bologna, ‘accordo’ con l’agente di Pulgar

Il mercato del Bologna sembrava poter essere quasi perfetto. Prima tutti i riscatti, e poi, pian piano, l’acquisto di tasselli mirati fino al completamento della rosa. Poi la doccia fredda. Erick Pulgar ieri ha avvisato di voler fare un passo avanti nella sua carriera, ed ecco che i rossoblu devono accettarlo. Molto probabilmente il centrocampista cileno partirà, ed il club non deve farsi trovare impreparato. Se prima serviva solo un mediano da affiancare al numero 5, adesso ne serve anche uno per sostituirlo se partisse. I due nomi più gettonati sono quelli di Hendrix del Psv e Dominguez del Velez.

Malgrado la delusione, secondo “Il Corriere di Bologna”, ci sarebbe stato un accordo tra il club e l’agente del ragazzo, Fernando Felicevich. Pulgar potrà partire senza problemi, ma non dovrà farlo negli ultimi giorni di mercato. Il suo è un ruolo molto delicato ed i felsinei faticheranno a trovare un sostituto all’altezza: salutando a fine agosto, il cileno manterrebbe sul filo troppo a lungo Sabatini e Bigon. Pulgar rientrerà a Casteldebole a metà della prossima settimana e – in attesa che i compagni tornino dal ritiro in Austria – in quei giorni si discuterà ardentemente del suo futuro.