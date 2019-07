Carlino – Tutti vogliono Bologna

Skov Olsen

Nell’aria c’è grande voglia di Bologna. L’entusiasmo dei tifosi è contagioso, e la squadra lo riflette in campo. La dirigenza, invece, continua a pensare al mercato. Innanzitutto, fumata bianca per Skov Olsen. Il talento danese dovrebbe arrivare a Bologna tra martedì e mercoledì e, salvo imprevisti, firmerà con i rossoblu un contratto di 5 anni da circa 800.000 euro netti a stagione. Come confermato dall’agente del classe 1999, stavolta non dovrebbero esserci intoppi. E’ solo dunque una questione di giorni, poi l’ufficialità.