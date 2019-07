Carlino – Tre giovani in prestito

Al di là di operazioni che da un punto di vista mediatico hanno più risonanza, dietro le quinte si svolgono altrettante trattative: tre giovani del Bologna sono pronti a partire in prestito.

Alessandro Bianconi (20), difensore centrale, dopo un anno in Serie D con il Tuttocuoio si è guadagnato il salto di categoria e giocherà la serie C con la maglia del Como. Conferma la categoria e giocherà sempre in Serie C, ma non più al Renate, Emiliano Pattarello (19) che è pronto ad aggregarsi all’Arzignano. Infine il portiere Federico Ravaglia (19) è ufficialmente passato in prestito al Gubbio, anche per lui continua dunque l’esperienza in Serie C.