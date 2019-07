Carlino – Tomiyasu è del Bologna, domani arriva Skov Olsen

Il Bologna non si ferma. Saputo ha già regalato – oltre ai giocatori riscattati – Denswil, Schouten e Bani al tecnico, ma non ha nessuna intenzione di accontentarsi. Oggi è infatti la volta di Takehiro Tomiyasu, che diverrà ufficialmente un giocatore rossoblu tra poche ore. Settimana scorsa il difensore giapponese ha visitato città e struttura: il tutto è piaciuto così tanto a lui e famiglia che il ragazzo ha fortemente voluto anticipare i tempi. Adesso è solo una questione burocratica: il Bologna sta per accogliere l’ennesimo rinforzo estivo.

Ci vorrà un giorno in più invece per Skov Olsen, ma l’esito sarà lo stesso. Il Bologna ha vinto la concorrenza delle grandi squadre europee, ed ha strappato l’attaccante esterno danese al Nordsjaelland per 6 milioni di euro. Il ragazzo arriverà domani sotto le Due Torri, dove svolgerà visite mediche e – salvo imprevisti – firmerà il suo nuovo contratto. Mihajlovic non vede l’ora.

Fonte: Il Carlino