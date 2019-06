Carlino – Si raffredda la pista Gerson

Punto sul centrocampo oggi sulle pagine del Resto del Carlino, tra obiettivi raffreddati e prestiti rientranti: ecco la situazione.

Sembrerebbe meno calda del previsto la pista Gerson. Il brasiliano classe 1997 è un pallino di Sabatini da sempre e sarebbe stato proposto, ma le caratteristiche del giocatore non si sposerebbero bene nel 4-2-3-1 dato che non potrebbe fare il mediano a fianco di Pulgar e che sulla trequarti è presente l’accoppiata Soriano-Svanberg. Dal Perugia rientra invece dal prestito Kingsley che sarà valutato da Mihajlovic. Per quanto riguarda invece l’esterno di destra in avanti, sembra difficile confermare Simone Edera dal Toro: i granata chiedono o l’acquisto definitivo o il prestito secco, il Bologna propone un prestito con diritto di riscatto.