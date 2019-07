Carlino – Serve spazio per Dominguez

Registrare la rosa non è un’operazione così scontata e sebbene la Serie A non sia uno dei campionati con le regole più restrittive, esistono comunque delle complicazioni. Avere un passaporto comunitario è quasi una necessità, basti pensare che lo stesso Lionel Messi è cittadino di Recanati. Per il centrocampo l’obiettivo principale rimane Obiang del West Ham, ma il Bologna continua a monitorare Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield, il quale attualmente non potrebbe essere registrato perché il Bologna non ha altri posti per extracomunitari, situazione che potrebbe però sbloccare se si riuscisse a cedere Donsah all’estero.