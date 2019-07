Carlino: Schouten c’è, Denswil entro domani, Palacio rinnova

Non ci saranno solo volti noti al raduno di oggi pomeriggio in casa rossoblu, si uniranno al gruppo infatti i due olandesi Jerdy Schouten e Stefano Denswil. Il primo sarà a disposizione fin da subito, nonostante manchi ancora l’ufficialità del suo acquisto, prevista in giornata: il giocatore 22enne arriverà a titolo definitivo dall’Excelsior.

Il secondo invece dovrebbe giungere al città al più tardi nella giornata di domani, grazie all’accordo raggiunto tra Bologna ed entourage del centrale 26enne nella serata di martedì: contratto triennale da circa 800mila euro a stagione, un affare da 7 milioni con il Bruges. I due giocatori saranno messi fin da subito a disposizione di Mihajlovic.