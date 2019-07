Carlino – Pulgar verso l’addio?

Si apre il capitolo Erick Pulgar ora che la Copa America è finita.

Secondo il Resto del Carlino, il centrocampista cileno avrebbe deciso di ascoltare le proposte in arrivo dal mercato, soprattutto dall’estero dove Villareal, Siviglia e Arsenal sarebbero sulle sue tracce. In sostanza, il mediano non è rimasto insensibile alla corte di diversi club (in Italia anche il Napoli), soprattutto alle prospettive di una crescita importante a livello tecnico ed economico. Se Pulgar dovesse essere ceduto, il Bologna andrebbe a prelevare dal mercato almeno due mediani. Intanto domani la dirigenza sarà a Montreal da Joey Saputo.