Con la giornata di oggi si chiuderà il capitolo Skov Olsen, il danese è atteso in città per la firma del contratto e già quest’oggi i tifosi potrebbero vedere il nuovo acquisto allenarsi con i suoi compagni a partire dalle ore 17: è prevista infatti una seduta a porte aperte. Primo allenamento stagionale anche per Federico Santander, di rientro dopo l’impegno in Copa America con il suo Paraguay. Lo riporta Il Resto del Carlino.