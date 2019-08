Carlino – Nuove idee per il centrocampo

Non è ancora ufficiale, ma quasi, Erick Pulgar è praticamente un giocatore della Fiorentina, al Bologna 10,5 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita. E’ importante sottolineare come la perdita del cileno non abbia scatenato una situazione d’emergenza, i centrocampisti per il debutto in campionato ci sono, ovviamente questo non toglie che il giocatore sarà sostituito, ma la società ha la possibilità di cercare con calma e valutare tutte le ipotesi.

Al di là dei soliti noti, Dominguez, Prcic e Hendrix, nelle ultime ore sono emersi alcuni profili che potrebbero colmare la mancanza di Pulgar. I rossoblù hanno ripreso i contatti con lo Stoke City per tentare di giungere a Giannelli Imbula (26), il mercato inglese è chiuso, ma solo per le trattative in entrata e il centrocampista franco-senegalese deve ancora trovare una sistemazione, anche se ha già un accordo con il Bruges. Mihajlovic, ancora quando era a Torino, lo cercò e non si esclude che il Bologna possa tentare un affondo. Piace anche Santiago Ascacibar (22), giunto la scorsa estate in Germania, l’argentino ha rappresentato una delle uniche note liete della sciagurata stagione dello Stoccarda. Ascacibar, nel giro della nazionale maggiore, è un giocatore che fa della fase di interdizione il suo punto di forza e il costo del suo cartellino si è sicuramente abbassato in virtù della retrocessione dello Stoccarda.

Interessamenti anche per Ibrahim Sangarè (21) e Nikola Moro (21), rispettivamente di proprietà del Tolosa e della Dinamo Zagabria. Entrambi piacciono anche al Milan e il costo del loro cartellino si aggira sui 15 milioni di euro. La partenza di Pulgar ha certamente un lasciato un vuoto, più o meno grande a seconda delle prospettive, ma è altrettanto certo che le idee per colmarlo non mancano. Lo riporta Il Resto del Carlino.