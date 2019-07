Carlino – Il punto sul mercato

La trattativa per Andreas Skov Olsen è un susseguirsi di segnali positivi e negativi, rimane in sospeso, ma anche in caso di rifiuto il Bologna non tornerà immediatamente sul mercato. Nel caso il danese non dovesse arrivare è difficile che il Bologna viri su Christian Kouamé, dal momento che è più una punta centrale che un esterno e 15 milioni per un vice-Orsolini sono un’esagerazione. E’ molto più probabile che si cerchi giovane di prospettiva, si esclude quindi Kololli (27) dello Zurigo. Per Obiang le pretendenti sono tutte emiliane: ci sono Sassuolo e Parma.

Difficoltà nelle uscite: Nagy e Krejci hanno rifiutato le offerte dalla Turchia, mentre per Donsah ci sono vari interessamenti tra squadre turche, tedesche e una società italiana, ma a oggi non sono arrivate offerte concrete.