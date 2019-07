Carlino – Bologna riapre la pista Gabbiadini

Con la difesa sistemata ed il centrocampo – Pulgar permettendo – quasi, le maggiori attenzioni del Bologna sono ora sull’attacco. Destro è in gruppo e avrà tutto il ritiro per convincere Mihajlovic, mentre Santander è seguito dai cinesi. Poche certezze al momento nel reparto avanzato, anche dai possibili nuovi arrivi. Con Sassuolo e Torino forti su Kouamé, il Bologna tiene calda anche una pista alternativa.

Secondo infatti “Il Carlino”, si riapre l’ipotesi Manolo Gabbiadini. L’attaccante della Sampdoria cerca una nuova destinazione, e Bologna – vista la presenza di Mihajlovic – lo convincerebbe. Il ragazzo ha già rifiutato il prestito al Lecce, e potrebbe non essere così distante come sembri: il suo agente – lo stesso di Donsah e Kouamé – era casualmente a Casteldebole ieri per parlare con la dirigenza. Sul piatto, c’era probabilmente anche il suo cartellino.