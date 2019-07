Carlino – Bologna, addio Pulgar: ora ne servono due a centrocampo

Il Bologna si vede costretto a salutare Erick Pulgar. Il centrocampista cileno ha ammesso di voler fare un passo avanti nella sua carriera, e i rossoblu devono prenderne atto. Il club ora spera solo di liberarsi del giocatore il primo possibile, magari i primi di agosto, per poter così andare sul mercato e ricoprire il buco lasciato dal classe 1994. Se però prima “bastava” un profilo da affiancargli, ora ne serve anche un altro per sostituirlo.

Da settimane i due nomi in cima alla lista sono quello di Jorrit Hendrix del Psv e di Nicolas Dominguez del Velez. Se prima il Bologna poteva permettersi di puntare concretamente solo uno dei due, ora deve cercare di affondare il colpo per entrambi. Il centrocampista olandese – sebbene l’allenatore Van Bommel abbia escluso offerte – ha un valore di mercato sui 7/8 milioni di euro: cifra accessibile per i felsinei, specie con gli eventuali 15 milioni dalla clausola rescissoria di Pulgar. L’argentino invece ha lui stesso una clausola – da 9 milioni di euro – nonché una notevole concorrenza. Entrambe le trattative sono complicate, ma non impossibili: fondamentali saranno le tempistiche dell’uscita di Pulgar.

Fonte: Il Carlino