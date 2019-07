Carlino – Bologna, addio Mattiello: andrà al Cagliari

Federico Mattiello è stato scaricato. Nell’estate del 2018, l’Atalanta lo aveva girato in prestito al Bologna. Il ragazzo è arrivato in Emilia con voglia di fare e di giocarsi le sue chance, tant’è che il 23 settembre realizza il suo primo gol in carriera in Serie A, aprendo le marcature nella vittoria per 2-0 sulla Roma al Dall’Ara. Tuttavia, come riporta “Il Carlino”, il ragazzo non verrà riscattato.

La sfortuna ha sempre accompagnato il classe 1995 nella sua carriera. Anche a Bologna, Mattiello si è dovuto fermare più volte: solo 17 presenze in questo campionato. Di conseguenza, i felsinei non sono stati costretti a riscattare il giocatore dalla Dea: l’accordo era fissato a 3,5 milioni di euro allo scattare della 20^ partita. Niente più Atalanta e Bologna dunque nel suo destino. Sul ragazzo c’è però il Cagliari, che sembra intenzionato a dargli l’ennesima possibilità nella massima serie italiana: il buco lasciato da Padoin sulla sinistra deve essere tappato.