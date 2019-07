Campione: “Per Skov Olsen c’è meno ottimismo”

“C’è meno ottimismo rispetto a qualche giorno fa, più passano i giorni e più diminuiscono le percentuali di riuscita. Ci sono due filoni di pensiero, che non si discostano nemmeno troppo. All’interno dello staff tecnico c’è chi è più ottimista e chi lo è meno. Il corteggiamento va avanti da 8-10 mesi ed è stato lo staff di Bigon, si pensava ad un gioco del procuratore per il fatto che da gennaio va a parametro zero con conseguente crescita dell’ingaggio. In realtà Skov Olsen è molto legato alla famiglia, alle sue origini e alle sue amicizie e forse non vede nel Bologna quell’offerta così irrinunciabile per fare questo passo. Siamo molto vicini a una fumata nera”

