Campione: “Mercato condizionato dalle uscite”

Ospite di Sportoday su Rete 7, il collega Manfredi Campione ha fatto il punto sul mercato rossoblù. Ecco le sue parole:

“Il Bologna è fermo sul mercato, condizionato dalle uscite – ha affermato – E’ una condizione numerica e sfoltire la rosa non è semplice, sia per gli ingaggi sia per il rendimento di alcuni giocatori con la maglia del Bologna l’anno scorso. Falcinelli ad esempio diventa difficilmente appetibile, ma qualcosa potrebbe muoversi negli ultimi giorni di mercato. Il più vicino alla cessione è Donsah, ma non c’è accordo tra i turchi e il Bologna. I rossoblù vorrebbero una cessione a titolo definitivo. Nagy e Falletti dovrebbero uscire a breve, per il secondo si prospetta probabilmente una Serie B”.