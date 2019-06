Cagliari, Donsah per il dopo Barella?

Si pensa già al dopo Barella in casa Cagliari, con l’azzurro ormai prossimo ad accasarsi all’Inter. I primi indizi vedono un poker di nomi sulla lista dei possibili sostituti, tra questi, insieme a Nandez del Boca, Rog del Napoli e Traoré dell’Empoli, c’è Godfred Donsah. Per il ghanese sarebbe un ritorno in Sardegna, dove giocò nella stagione 2014-15 prima di accasarsi proprio al Bologna. L’operazione per riportare il centrocampista rossoblu in Sardegna è però complicata perché il giocatore ha molto mercato all’estero, specialmente in Turchia.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.