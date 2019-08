Caccia al centrocampista

Manca all’incirca un mese alla fine del calciomercato, c’è relativamente tempo, ma la seconda parte del ritiro del Bologna ha confermato che manca ancora un innesto a centrocampo, due nel caso dovesse partire Pulgar. Nelle prossime ore si terrà un summit con Sinisa per valutare quanto è stato fatto fino ad adesso e così capire come procedere. C’è la sensazione che si stia cercando un giocatore in grado di giocare nella cerniera di centrocampo del 4-2-3-1 di Mihajlovic e capace di portare centimetri e fisicità: Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield per caratteristiche corrisponde all’identikit del giocatore chiamato a sopperire un’eventuale partenza di Pulgar, mentre nelle ultime settimane si è parlato molto di Jorrit Hendrix del Psv, ma a oggi sono emersi nuovi profili.

C’è stato un sondaggio per Juraj Kucka del Parma, ma i ducali non sembrano essere propensi ad imbastire una trattativa, mentre Bradaric, in uscita dal Cagliari e cercato due anni fa dal Bologna non entusiasma. Ai rossoblù in particolare piace Rodrigo Battaglia dello Sporting Lisbona così come Gojko Cimirot dello Standard Liegi, il cui cartellino si aggira sui 6/7 milioni. In uscita si attendono sviluppi su Donsah al Gaziantep Gazisehir e su Nagy al Lecce.

Lo riporta Il Resto del Carlino.