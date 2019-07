Burreddu: “Skov Olsen è il vero colpo di mercato”

“La trattativa per Tomiyasu è alle battute finali, l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Poi credo che ci sarà una pausa per capire cosa manca a questo gruppo e si lavorerà sulle uscite. Il ritiro sarà l’occasione per capire quali sono i punti importanti di questa squadra e dove invece agire. Io penso che il futuro di Destro dipenda dalla sua voglia in ritiro, lui e Sinisa si stimano, il ragazzo vuole restare qui e dimostrare il suo valore reale, cosa che in questi anni abbiamo visto in maniera alternata. Rispetto a Santander, c’è un feeling particolare con Mihajlovic. Destro è un giocatore che può ritornare importante. Pulgar secondo me resterà e venderlo alla cifra della clausola sarebbe una sciagura.”

