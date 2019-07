Bologna, Zaza vuole rimanere al Torino

Il Bologna sta sondando diversi profili, soprattutto per l’attacco. Dopo l’addio a Roberto Inglese – che tornerà al Parma – i rossoblu vedono allontanarsi anche un altro obiettivo: Simone Zaza. L’attaccante del Torino era infatti uno dei nomi sondati, ma secondo “La Stampa” il ragazzo vorrebbe rimanere in maglia granata. Complice anche la squalifica del Milan, la squadra di Mazzarri disputerà i preliminari di Europa League. Zaza sembra quindi voglia giocarsi le sue chance.

Quasi impossibile dunque per il Bologna arrivare all’ex Juventus, che in questi primi giorni di ritiro sta mettendo in mostra grande voglia e impegno. Oltre ai rossoblu, su di lui ci sarebbero anche Sassuolo e Lecce, ma Mazzarri potrebbe lasciarsi convincere dal suo numero 11: Zaza sogna di essere il partner d’attacco di capitan Belotti.