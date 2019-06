Mercato, tanti gli esuberi: adesso bisogna vendere

Il Bologna sta facendo un mercato molto importante, ma deve preoccuparsi anche delle cessioni – sia per il numero massimo di giocatori in rosa che per una questione di budget. I riscatti di Orsolini, Sansone e Soriano, più gli acquisti di Bani e – anche se non ancora ufficiali – di Tomiyasu e Denswil, hanno portato una perdita di circa 46 milioni di euro nelle casse di Saputo. Il presidente rossoblu aveva messo sul piatto 50 milioni tondi ad inizio estate, di conseguenza, se Sabatini vorrà continuare a lavorare sulle piste Obiang, Prcic e Lovric – a cui ovviamente si aggiunge anche quella dell’attaccante – sarà prima necessario vendere.

Secondo “Il Carlino”, sono diversi i giocatori a Bologna già con la valigia in mano. Dopo la partenza di Avenatti con direzione Standard Liegi – che ha fruttato ai felsinei 4 milioni di euro – sono pronti a trasferirsi in Turchia Donsah e Nagy. Sul centrocampista ghanese ci sono Fenerbahce e Antalyaspor, mentre l’ungherese è seguito dal Trabzonspor. Il Bologna conta poi di ricavare 2-3 milioni dalla cessione di Helander, che dovrebbe andare al Basaksehir. Cifra simile anche per quanto riguarda l’addio di Falletti, che ha davvero molti estimatori: l’uruguaiano potrebbe andare a giocare in Messico, Spagna o Belgio, ma anche scendere in Serie B.