Bologna, tanti dubbi in attacco: e se non arrivasse nessuno?

Il Bologna sta cercando rinforzi importanti in tutti i reparti. Dall’inizio dell’estate, i rossoblu sono alla ricerca di un centravanti titolare. Tanti i profili sondati, ma nessuno è ancora arrivato. Tra concorrenza e questioni economiche, i felsinei non sono ancora riusciti ad affondare per nessuno. Inglese è tornato al Parma, mentre Zaza difficilmente lascerà il Torino. Defrel è ancora tra Sampdoria e Roma, mentre Kouamé sembra allontanarsi.

Prima di acquistare, però, bisogna vendere. Con Avenatti e Falcinelli che già non rientravano nel progetto tecnico del Bologna, rimane da capire cosa fare con Destro e Santander. Il primo non vuole lasciare Bologna e verrà testato in ritiro, mentre il secondo è seguito dalla Cina ma non è ancora arrivata un’offerta concreta. Con anche Palacio in rosa, il nuovo rinforzo arriverà solo se dovesse partire uno tra il 22 ed il 9.