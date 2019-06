Bologna, sondaggio anche per Simeone

Il Bologna punta a rinforzare il reparto avanzato, ma il tempo scorre. I nomi fatti sono stati tanti, ma finora non è arrivato nessuno. Con Palacio che sta per rinnovare e Destro che verrà valutato da Mihajlovic in ritiro, i rossoblu hanno almeno una casella da riempire in attacco – visto gli addii di Avenatti e Falcinelli. Ormai abbandonate le piste Inglese e Zaza, i primi due della lista rimangono Defrel e Kouamé. Roma e Genoa però temporeggiano, ed ecco quindi che il Bologna comincia anche a sondare più di un piano alternativo.

Oltre a Sanabria, secondo “Il Corriere di Bologna”, i rossoblu hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha disputato una stagione deludente a Firenze, e potrebbe partire. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra comunque abbordabile per le casse di Saputo. Non dovesse quindi arrivare nemmeno uno tra Kouamé e Defrel, è probabile che il Bologna punti tutto sul “Cholito”, che in Emilia potrebbe davvero rinascere.