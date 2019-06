Bologna, si complica Inglese: sorpasso della Fiorentina

Roberto Inglese ha fatto una grande stagione a Parma. I ducali non sono però riusciti a riscattarlo, e sono stati costretti a salutarlo: il ragazzo è tornato a Napoli, società proprietaria del suo cartellino. De Laurentiis non ha intenzione di regalarlo, ma di sicuro Inglese non rimarrà in Campania: anche dalla sua cessione arriverà un tesoretto da mettere sul piatto per James Rodriguez. Ecco quindi che il Bologna ci prova da settimane – così come il Parma – sebbene per loro non sembrino arrivare buone notizie.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, infatti, davanti a tutti c’è ora la Fiorentina. Il nuovo proprietario Commisso sembra deciso a voler regalare una rosa importante a Montella, e Inglese potrebbe esser il primo rinforzo all’altezza – visto anche che Simeone dovrebbe lasciare Firenze. La Viola può mettere sul piatto più soldi rispetto al Bologna, a cui non resta che sperare che il ragazzo propenda per il Dall’Ara: il Napoli, giustamente, lo venderà al miglior offerente.