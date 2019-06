Bologna, si allunga la lista a centrocampo: c’è anche Sunjic

Mihajlovic ha chiesto rinforzi importanti a centrocampo e in attacco. Sabatini sta dunque aspettando di sistemare i diversi esuberi e di ricavare un bel gruzzoletto – intorno ai 15 milioni di euro – per affondare il colpo. Nella zona nevralgica del campo, tanti sono i profili che interessano al Bologna. Oltre a Nikola Moro, secondo “Il Carlino”, i rossoblu seguono da vicino anche un altro centrocampista della Dinamo Zagabria, vale a dire Ivan Sunjic.

Il croato classe 1996 è uno dei perni della nazionale under 21, e per questo seguito da tempo anche dall’Inter. La Dinamo Zagabria lo valuta sui 4-5 milioni di euro, ed il ragazzo sembra pronto al grande salto. Oltre al colpo “sicuro” a centrocampo che potrebbe essere un Obiang, Sabatini ha spazio anche per almeno un’altra scommessa – dopo l’acquisto ormai definito di Schouten.