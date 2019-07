Bologna, si allontana Kouamé: sorpasso Torino

Il Bologna segue da settimane Christian Kouamé. L’attaccante vuole lasciare il Genoa ed è aperto a qualsiasi tipo di trasferimento: la piazza emiliana poteva essere una buona soluzione per lui. La situazione è però in stand-by da giorni a causa della mancanza di intesa fra le due società: i felsinei offrono 12 milioni di euro, mentre il Grifone ne pretende ancora 16. Si inserisce forte dunque il Torino, che ora sembra in pole position per l’acquisto del classe 1996.

Torino e Genoa si sono incontrate: il piatto caldo era proprio il cartellino di Kouamé. Oltre ai soldi, però, i granata hanno una carta in più da giocare. Secondo “Sky Sport”, infatti, il Toro avrebbe proposto uno scambio – non alla pari – con Samuel Gustafson. Il centrocampista svedese piace al Genoa, che è disposto a trattare. I due club devono però ancora trovare l’accordo sul giusto conguaglio economico. Il Torino valuta 5 milioni di euro il ragazzo, troppi invece secondo il Genoa: il grifone vorrebbe quindi qualche milione in più.