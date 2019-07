Bologna, si allontana Defrel: c’è il Cagliari

Il Bologna segue da settimane Gregoire Defrel per l’attacco, sebbene ovviamente non sia l’unico nome caldo. La pista però si è sicuramente raffreddata negli ultimi giorni, ed il motivo è presto detto. Secondo “Tuttomercatoweb”, infatti, se Nicolò Barella dovesse scegliere la Roma anziché l’Inter, l’attaccante giallorosso sarebbe la prima scelta del Cagliari come parte della trattativa.

Il centrocampista sardo ha l’accordo con i nerazzurri, ma al momento manca quello fra i due club. C’è invece l’intesa totale tra la società sarda e quella della Capitale: con Barella agli ordini di Fonseca, dunque, Defrel non andrebbe al Bologna ma si trasferirebbe in Sardegna. In questo senso, i rossoblu devono sperare il prima possibile in un accordo tra Inter e Cagliari.