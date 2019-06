Bologna, senti l’agente di Inglese: “Vuol essere protagonista e titolare”

Il Bologna segue ormai da settimane Roberto Inglese, attaccante che ha militato nel Parma ma di proprietà del Napoli. Difficilmente però il ragazzo rimarrà in Campania, viste le sue esigenze. Mihajlovic lo metterebbe volentieri al centro del progetto, ma sono in pressing anche Fiorentina, Atalanta, Sassuolo e gli stessi ducali. La concorrenza è agguerrita, ma sembra abbastanza ovvio che Inglese non giocherà a Napoli il prossimo anno.

“Non so cosa accadrà, al momento non ci sono state offerte concrete e non sono stati presi accordi con nessuno. In questo momento è un giocatore del Napoli, quindi andrà in ritiro e si metterà a disposizione – spiega l’agente Samuele Sopranzi ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, che poi continua – Al momento ci sono almeno 4 squadre italiane su di lui. Non so dove andrà, ma la volontà del ragazzo è quella di essere protagonista indiscusso. Vuole essere titolare, e non rischiare di rimanere la metà delle volte in panchina. Ancelotti ha dimostrato di far giocare tutti, ma Roberto ha bisogno di continuità. In molti ancora non si sono accorti del suo reale valore. Inoltre, preferirei che qualcuno lo acquistasse a titolo definitivo e non più in prestito, ma di questo se ne parla di trattativa in trattativa”.