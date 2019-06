Bologna, Sabatini si muove: nel mirino Dominguez per il centrocampo

Sistemata la difesa, il Bologna può cominciare a pensare agli altri reparti. Per quanto riguarda il centrocampo, Sabatini ha le idee molto chiare. Il ds rossoblu vorrebbe portare in Emilia uno dei suoi pupilli, vale a dire Nicolas Dominguez. Centrocampista classe 1998, milita attualmente nel Velez Sarsfield, di cui è diventato leader da un paio di stagioni. Bravo sia ad impostare che ad interdire, può giocare sia da regista che da mezzala.

Il costo del suo cartellino supera i 10 milioni di euro, ma è ancora una cifra abbordabile per il Bologna. Il suo contratto scade nel 2021, ed il ragazzo sembra pronto al grande passo. In Argentina è considerato uno dei maggiori prospetti di tutto il Sudamerica, lo dimostra infatti la grande attenzione che c’è su di lui. Sabatini lo sa, ed è per questo che vorrebbe affrettare i tempi prima che il suo prezzo lieviti ulteriormente e che ne nasca una sanguinosa asta. Il Bologna deve infatti concorrere con Valencia, Villarreal, Betis e Siviglia.

Fonte: Il Corriere di Bologna