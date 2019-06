Bologna, Palermo in crisi: piace Aleesami

Il Bologna si sta muovendo tanto e bene sul mercato. Il club sta prendendo i rinforzi giusti nel ruolo giusto, ma c’è ancora bisogno di un vice Mitchell Dijks sulla corsia di sinistra. L’imminente cessione di Krejci – che andrà probabilmente in Turchia – lascerà un buco da colmare. Secondo “Il Corriere di Bologna”, Sabatini ha quindi pensato ad Haitam Aleesami, terzino sinistro norvegese del Palermo. Il club rosanero è in crisi e molto probabilmente non riuscirà ad iscriversi al campionato di Serie B: di conseguenza, dovendo ripartire dalla Serie D, tutti i suoi giocatori potranno svincolarsi.

Poco cambia per Aleesami, il cui contratto col club siciliano terminerà domani 30 giugno. Il Bologna ha quindi messo gli occhi sul classe 1991, terzino fisico e di spinta proprio come l’olandese. Il ragazzo permetterebbe finalmente a Mihajlovic di avere un rimpiazzo all’altezza di Dijks, simile a lui anche per caratteristiche. Titolare nel Palermo da quando è arrivato nel 2016, Aleesami ha totalizzato quest’anno 29 presenze e 3 assist nel campionato cadetto.