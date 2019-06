Bologna, ottimismo per l’arrivo di Kouamé

Il Bologna è pronto a chiudere l’affare Kouamé. Secondo calciomercato.com i rossoblu sarebbero ormai pronti all’acquisto del giovane ivoriano, con Sinisa Mihajlovic che ha dato il proprio consenso alla trattativa, la quale nelle prossime ore potrebbe arrivare alla sua fase conclusiva.

La differenza di valutazione col Genoa resta sempre intorno ai 2-3 milioni, con i felsinei che offrono 13 milioni, mentre i liguri ne richiedono 15. I contatti però procedono in maniera positiva e c’è fiducia da entrambe le parti per la chiusura della trattativa in tempi abbastanza brevi, con Kouamé che diventerebbe un nuovo giocatore del Bologna