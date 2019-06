Offerta per Lappalainen: pronto il doppio contratto

Il Bologna si muove molto e lavora su tante piste. Una di queste sarebbe molto particolare, e risponderebbe al nome di Lassi Lappalainen. Secondo “Il Corriere di Bologna”, infatti, il club avrebbe formulato un’offerta da 500.000 euro all’HJK Helsinki per acquistare a titolo definitivo il laterale finlandese.

L’idea del Bologna sarebbe però quella di girare subito in prestito il ragazzo al Montreal Impact, l’altra società di cui Joey Saputo è proprietario, per testarne così prima le qualità in MLS. Lappalainen sarebbe così il primo giocatore col doppio contratto dell’era Sabatini a Bologna.