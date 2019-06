Bologna, occhio allo Jiangsu Suning: vuole Santander

Tra tutti i nomi che si fanno per il mercato in entrata del Bologna, il club deve preoccuparsi anche di quello in uscita. In particolare, deve guardarsi le spalle dalle squadre che puntano i suoi pezzi pregiati. Uno di questi è Federico Santander, non più così certo di rimanere in Emilia. Secondo “Il Corriere di Bologna”, infatti, su di lui sarebbe piombato lo Jiangsu Suning. Il club cinese avrebbe pronta la solita maxi offerta per l’attaccante paraguaiano, che potrebbe davvero accettarla.

Lo Jiangsu sta per perdere Eder – che potrebbe tornare proprio in Italia – ed avrebbe puntato sulla fisicità del “Ropero”. Se però da una parte non dovrebbe esser troppo difficile convincere il giocatore, dall’altra poi i cinesi dovranno trattare col Bologna. Il ragazzo non è incedibile, ma i rossoblu lo lasceranno andare solo davanti ad un’offerta davvero importante: perso Santander, Saputo vuole avere i soldi per acquistare uno tra Inglese e Kouamé.