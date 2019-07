Bologna, occhio all’Inter: nel mirino Sturridge

Il Bologna sta ancora cercando l’attaccante giusto per completare il reparto. L’ultimo nome sarebbe incredibilmente quello di Daniel Sturridge, svincolatosi a fine stagione dal Liverpool. Il centravanti inglese arriverebbe a parametro zero, ma il suo ingaggio rimane inarrivabile per il Bologna. Lo stipendio del ragazzo non è però l’unico vero ostacolo per i rossoblu. Secondo “Marca”, infatti, su Sturridge ci sarebbe anche l’Inter.

Conte ha conosciuto il ragazzo durate la sua esperienza in Premier League, e sembra aver visto in lui un buon rinforzo per il suo 3-5-2. Icardi lascerà i merazzurri e, oltre a Dzeko, potrebbe essere proprio l’inglese ad arrivare. A differenza del Bologna, l’Inter potrebbe coprire senza grossi problemi lo stipendio richiesto. Questa concorrenza sembra ovviamente tagliare fuori dalla corsa i felsinei, che al momento hanno davvero pochissime possibilità.