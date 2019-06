Bologna, occhio al Torino: Zaza la carta per arrivare a Kouamé

Il Bologna ha in Kouamé ormai il suo obiettivo principale per l’attacco. L’attaccante del Genoa è nel mirino dei rossoblù, ma il Grifone non sembra del tutto convinto. Il Bologna non vuole al momento alzare l’offerta di 12 milioni di euro, ed il Genoa non è ancora pronto ad accettarla. Ecco quindi che starebbe valutando anche altre soluzioni. Il Bologna deve infatti preoccuparsi ancora una volta del Torino, che potrebbe convincere il Genoa in un altro modo.

Il classe 1996 piace anche a Mazzarri, che sarebbe disposto a lasciar andare Zaza – pagato 15,6 milioni di euro al Valencia e provocando così una minusvalenza nelle casse di Cairo – per arrivare al ragazzo. L’attaccante del Torino ha deluso in questa stagione, ed è in cerca di una nuova sfida: il Genoa potrebbe essere per lui una buona possibilità di rinascita. Allo stesso tempo, il Toro potrebbe mettere sul piatto – sempre per il cartellino di Kouamé – un altro sacrificabile: si tratta di Simone Edera, che ha disputato gli ultimi 6 mesi proprio a Bologna.